Quelle: DPA - vor 4 Tagen



Robbie Williams sorgt daheim mit einem Elf für brave Kinder 01:02 Hamburg, 14.12.2019: Popstar Robbie Williams bringt seine Kinder mit einem besonderen Trick dazu, in der Vorweihnachtszeit brav zu sein: mit dem Elf auf dem Regal aus dem Film «The Elf on the Shelf». Der Elf hat demnach die Augen und Ohren vom Weihnachtsmann. Der 45-jährige Brite beschreibt die...