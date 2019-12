Michael Muszter RT @SkySportDE: Alle Spiele des FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale in voller Länge live und exklusiv Alle Rückspiele der deutschen Ma… vor 9 Stunden brunorfx7 RT @SkySportDE: Alle Spiele des FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale in voller Länge live und exklusiv Alle Rückspiele der deutschen Ma… vor 13 Stunden Neumi RT @SkySportDE: Alle Spiele des FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale in voller Länge live und exklusiv Alle Rückspiele der deutschen Ma… vor 13 Stunden Kristina 🎤🎶👱✈🚄🎉 RT @SkySportDE: Alle Spiele des FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale in voller Länge live und exklusiv Alle Rückspiele der deutschen Ma… vor 18 Stunden Sky Sport News HD RT @SkySportDE: Alle Spiele des FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale in voller Länge live und exklusiv Alle Rückspiele der deutschen Ma… vor 18 Stunden Sky Sport Alle Spiele des FC Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale in voller Länge live und exklusiv Alle Rückspiele der deut… https://t.co/r3VdHYmR8L vor 19 Stunden