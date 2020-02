Vorfall am Airport Düsseldorf: Flugzeug nach Reifenbrand evakuiert Bei der Landung entdeckt ein Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf einen brennenden Reifen an einer Maschine. Darauf evakuieren die Piloten das Flugzeug. Über...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt