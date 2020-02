Die ersten Opfer des Anschlags in Hanau werden am Montag beigesetzt. Eine Trauerfeier ist erst für März geplant, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag.

Die Nacht auf den Montag war stürmisch: In den Bergen wurden Orkanböen gemessen. Nach einem milden Wochenstart gibt es am Mittwoch Schnee bis ins Flachland.

Tausende Eltern können nach dem Ende der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Montag wieder auf den Schülerverkehr setzen. Wie der Streikleiter der...

Die umstrittene Bewertungsplattform hatte schon länger einen Neustart angekündigt. Am Montag will sie die Neuerungen vorstellen.