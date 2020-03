Christa Hoelters RT @sternde: Australien: Wegen Hamsterkäufen: Supermarkt lässt Senioren Toilettenpapier liefern https://t.co/xg0QKuHEqg vor 57 Minuten Pino RT @sternde: Australien: Wegen Hamsterkäufen: Supermarkt lässt Senioren Toilettenpapier liefern https://t.co/xg0QKuHEqg vor 6 Stunden stern Australien: Wegen Hamsterkäufen: Supermarkt lässt Senioren Toilettenpapier liefern https://t.co/xg0QKuHEqg vor 6 Stunden Göttinger Tageblatt Wegen Hamsterkäufen in Zusammenhang mit dem #Coronavirus ist in #Australien vielerorts das Toilettenpapier knapp. I… https://t.co/1kroVoKUjP vor 6 Tagen Diogenes, der Hund RT @RND_de: Wegen Hamsterkäufen in Zusammenhang mit dem #Coronavirus ist in #Australien vielerorts das Toilettenpapier knapp. In einem Supe… vor 6 Tagen RND Wegen Hamsterkäufen in Zusammenhang mit dem #Coronavirus ist in #Australien vielerorts das Toilettenpapier knapp. I… https://t.co/wxezasai0M vor 6 Tagen