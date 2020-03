27.03.2020 ( vor 6 Stunden )



Heute will der Bundesrat das Corona- Heute will der Bundesrat das Corona- Hilfspaket verabschieden. Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zufrieden mit dem Krisenmanagement. Die Kanzlerin macht derweil klar, was sie von der Debatte um eine Lockerung der Corona-Maßnahmen hält. 👓 Vollständige Meldung