RKI-Präsident: "Die Leute dürfen das Virus nicht unterschätzen"

Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Was über das Coronavirus bekannt ist - und was nicht 01:45 Berlin, 06.04.20: Seit mehr als drei Monaten breitet sich das Coronavirus immer rasanter in der Welt aus. Mittlerweile weiß man relativ viel über den Erreger, bei manchem ist man sich aber noch unsicher. Wie stark er sich überträgt, lässt sich bislang nicht genau feststellen. Was man weiß ist,...