Quelle: DPA - vor 1 Woche



Corona-Krise: Bundesregierung rechnet mit schwerer Rezession 01:02 Berlin, 29.04.20: Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland. Sie erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt. Dies wäre ein stärkerer Wirtschaftseinbruch als in der weltweiten...