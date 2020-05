14.05.2020 ( vor 7 Stunden )



Ritter Sport hat sich die charakteristische Form seiner Schokolade schützen lassen. Milka rüttelt seit zehn Jahren am Monopol und will den Markenschutz knacken.