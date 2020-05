14.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Während der Bundestagsdebatte, in der es auch um die Coronakrise in Deutschland ging, hat Bundesminister Jens Spahn (CDU) heftiger Kritik aus Reihen der AfD Paroli geboten. Die AfD war der Regierung unter anderem überzogene Corona- Während der Bundestagsdebatte, in der es auch um die Coronakrise in Deutschland ging, hat Bundesminister Jens Spahn (CDU) heftiger Kritik aus Reihen der AfD Paroli geboten. Die AfD war der Regierung unter anderem überzogene Corona- Maßnahmen vor. 👓 Vollständige Meldung