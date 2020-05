26.05.2020 ( vor 3 Tagen )



Als Folge der Corona-Krise will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen Hilfsplan für die Automobilbranche vorstellen. Als Folge der Corona-Krise will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen Hilfsplan für die Automobilbranche vorstellen. 👓 Vollständige Meldung