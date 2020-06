Nachfrage in der NRW-Industrie bricht in Corona-Krise ein Die Nachfrage in der NRW-Industrie ist in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Im verarbeitenden Gewerbe gingen im April 2020 preisbereinigt 27 Prozent...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland





Coronavirus-Krise: Innenministerium prüft Fördermöglichkeiten für Spitzensport Berlin (dpa) - In der Corona-Krise prüft das Bundesinnenministerium Möglichkeiten zur stärkeren Unterstützung des Spitzensports. "Informationen dazu werden...

t-online.de vor 1 Woche - Sport