18.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Der Dax-Konzern Wirecard sorgt für Entsetzen am Aktienmarkt: Die Aktie des Zahlungsdienstleisters bricht massiv ein und verliert bis zu zwei Drittel an Wert. Denn Wirecard kann erneut keinen Jahresabschluss vorlegen - Anleger sind geschockt. Der Konzern wittert einen "gigantischen Betrug".