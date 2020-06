24matins.de Kreis Gütersloh stellt alle Tönnies-Beschäftigten unter Quarantäne https://t.co/TBRgZTe84S #Aktualität vor 2 Stunden Wifi Freak RT @VG2020D: @WDRaktuell "Leider müssen wir feststellen, dass die für das Personal in den Produktionsbereichen am 16. Juni erlassenen Quara… vor 2 Stunden DieAlteEuleNimmersatt RT @VG2020D: @WDRaktuell "Leider müssen wir feststellen, dass die für das Personal in den Produktionsbereichen am 16. Juni erlassenen Quara… vor 3 Stunden VendéeVoile @WDRaktuell "Leider müssen wir feststellen, dass die für das Personal in den Produktionsbereichen am 16. Juni erlas… https://t.co/PEcrOGrX3m vor 3 Stunden Gartenteich 161 Der Kreis Gütersloh stellt alle Angestellten + Geschäftsleitung von #Toennies #fcktoennies unter Quarantäne, Tore w… https://t.co/NgK1zmFGl1 vor 4 Stunden VVN-BdA Krefeld RT @RadioGuetersloh: Kreis stellt alle Tönnies-Mitarbeiter inklusive Konzernspitze unter Quarantäne Meldung des Kreises Quarantäne für sä… vor 4 Stunden