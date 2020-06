22.06.2020 ( vor 6 Stunden )



In dem In dem Skandal über die verschwundenen Wirecard -Milliarden meldet sich nun der Vorstand des Dax-Konzerns zu Wort: Die in der Bilanz fehlenden 1,9 Milliarden Euro würden mit "überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht existieren. 👓 Vollständige Meldung