Kandidatur für Bundestagswahl 2021 geplant - Kühnert gibt Juso-Vorsitz vorzeitig auf - und will in den Bundestag Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert will sein Amt vorzeitig abgeben und 2021 für den Bundestag kandidieren. Der 31-Jährige stellt sein Amt beim...

Focus Online vor 13 Stunden - Politik