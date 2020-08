05.08.2020 ( vor 16 Stunden )



In Deutschland steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus wieder – das Szenario einer zweiten In Deutschland steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus wieder – das Szenario einer zweiten Welle rückt näher. In einem Gastbeitrag fordert Christian Drosten einen grundlegenden Strategiewechsel, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. 👓 Vollständige Meldung