06.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Gleich doppelt rückt die Klimaaktivistin Greta Thunberg dieser Tage erneut in der Fokus der Öffentlichkeit. Sie traf sich zum einen an einem Grenzübergang zu einem besonderen Interview-Termin. Des weiteren wurde bekannt, dass eine neuentdeckte Spinnenart nach ihr benannt werden soll. Gleich doppelt rückt die Klimaaktivistin Greta Thunberg dieser Tage erneut in der Fokus der Öffentlichkeit. Sie traf sich zum einen an einem Grenzübergang zu einem besonderen Interview-Termin. Des weiteren wurde bekannt, dass eine neuentdeckte Spinnenart nach ihr benannt werden soll. 👓 Vollständige Meldung