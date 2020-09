1345 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert Gestern war mit rund 2300 Neuinfektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. Heute liegt die Zahl deutlich darunter. Doch an Sonntagen wie auch an...

Augsburger Allgemeine vor 1 Stunde - Vermischtes t-online.de •ZEIT Online Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost