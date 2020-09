29.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Bundestag berät in erster Lesung über den Bundeshaushalt 2021. Finanzminister Olaf Scholz will für den Kampf gegen die Der Bundestag berät in erster Lesung über den Bundeshaushalt 2021. Finanzminister Olaf Scholz will für den Kampf gegen die Corona -Krise noch einmal neue Schulden von rund 96 Milliarden Euro aufnehmen. Sehen Sie hier seine Rede im Livestream. 👓 Vollständige Meldung