rupprECHT 'Ich bin jetzt tot': Herbert Feuerstein verfasste eigenen Nachruf | Es handelt sich um einen Radio-Beitrag, den der… https://t.co/HrxbZuvRsl vor 1 Stunde Michael Kunz RT @WDRaktuell: @aktuelle_stunde Herbert #Feuerstein wollte sich wohl nicht darauf verlassen, was Kolleginnen und Kollegen nach seinem Tod… vor 2 Stunden hörgeräteakustiker RT @WDRaktuell: @aktuelle_stunde Herbert #Feuerstein wollte sich wohl nicht darauf verlassen, was Kolleginnen und Kollegen nach seinem Tod… vor 3 Stunden Michael Kirch RT @1worldvs1virus: "Ich will nicht lange darum herumreden, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich bin jetzt tot und Sie werden es eines Ta… vor 5 Stunden Markus Hoevener RT @frischkopp: Nachruf mal anders....Am Dienstag ist Herbert Feuerstein verstorben. Vor 5 Jahren produzierte er zusammen mit WDR 5-Redakte… vor 5 Stunden Carlos Granados RT @frischkopp: Nachruf mal anders....Am Dienstag ist Herbert Feuerstein verstorben. Vor 5 Jahren produzierte er zusammen mit WDR 5-Redakte… vor 5 Stunden