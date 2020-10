Zahl der Neuinfektionen deutlich höher als letzten Montag +++ Pflegebevollmächtigter warnt vor Isolation +++ Krankschreibung per Telefon wieder möglich +++...

Nations League - DFB-Spiel: Stadt Köln entscheidet Montag über Zuschauer Köln (dpa) - Die Stadt Köln will auch nach Überschreiten der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erst am Montag über die...

t-online.de vor 1 Woche - Sport