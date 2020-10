29.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Mindestens 59 Leichen in Massengräbern in Mexiko entdeckt +++ Mindestens 13 Tote und viele Vermisste nach Sturm "Molave" in Vietnam +++ Deutsche Post will in Vorweihnachtszeit auch am Abend Pakete ausliefern +++ Die News von heute im stern-Ticker.