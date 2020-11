05.11.2020 ( vor 2 Tagen )



Am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl hat die Zahl der verzeichneten Am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl hat die Zahl der verzeichneten Coronavirus Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten einen neuen Höchststand erreicht. 👓 Vollständige Meldung