Der Autobauer BMW will in Deutschland künftig keine Verbrenner-Aggregate mehr bauen. Benziner- und Diesel-Motoren sollen dann nur noch im Ausland entstehen. In München konzentriert sich das Unternehmen auf die Elektromobilität. Alle Beschäftigten erhalten neue Jobangebote.