Eine Passagierfähre ist vor der Inselgruppe Aland in der Ostsee auf Grund gelaufen. Insgesamt befänden sich 331 Passagiere und 98 Besatzungsmitglieder an Bord, teilte die westfinnische Küstenwache mit.