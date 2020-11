22.11.2020 ( vor 3 Tagen )



Keine Nation der Welt leidet so sehr unter dem Coronavirus wie die USA – und doch werden sich hier in wenigen Tagen Millionen Bürger zu Thanksgiving-Feiern treffen. Die Gesundheitsbehörde fordert die Amerikaner auf, ihre Buchungen zu stornieren.