Christina Klein RT @robin_wood: Ein Gericht veranlasste den vorläufigen Stopp weiterer Rodungen für die #Tesla Gigafactory in Grünheide, nachdem @NABU_de u… vor 44 Minuten Westfalen-Blatt Ein Gericht hat die fortgesetzte #Waldrodung in #Grünheide bei Berlin vorerst gestoppt. Dem Eilantrag von Naturschü… https://t.co/eUC2faavHk vor 4 Stunden Westfalen-Blatt Ein Verwaltungsgericht hat die weitere #Waldrodung in #Grünheide bei Berlin gestoppt. Der US-Konzern #Tesla will do… https://t.co/sjTj7y2C0I vor 4 Stunden Judith Serviervorschlag RT @robin_wood: Ein Gericht veranlasste den vorläufigen Stopp weiterer Rodungen für die #Tesla Gigafactory in Grünheide, nachdem @NABU_de u… vor 5 Stunden Stefan Lux RT @robin_wood: Ein Gericht veranlasste den vorläufigen Stopp weiterer Rodungen für die #Tesla Gigafactory in Grünheide, nachdem @NABU_de u… vor 5 Stunden