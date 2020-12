Balaton Zeitung Ungarns #Opposition tritt geschlossen gegen #Orban an - Seit 2010 regieren Viktor Orban und seine Partei Fidesz in… https://t.co/mjdLtlxtK1 vor 1 Stunde Flashlight #Ungarn #Urban Politik Wahl 2022 Ungarns Opposition tritt geschlossen gegen Orban an Seit 2010 regieren Viktor Orb… https://t.co/sjoT8vaino vor 4 Stunden Thomas Drzisga RT @RND_de: Alle gegen #Orban: Die sechs wichtigsten Oppositionsparteien in #Ungarn wollen sich gegen den amtierenden Ministerpräsidenten z… vor 6 Stunden Markus Decker RT @RND_de: Alle gegen #Orban: Die sechs wichtigsten Oppositionsparteien in #Ungarn wollen sich gegen den amtierenden Ministerpräsidenten z… vor 6 Stunden RND Alle gegen #Orban: Die sechs wichtigsten Oppositionsparteien in #Ungarn wollen sich gegen den amtierenden Ministerp… https://t.co/YsM8wi9ePF vor 6 Stunden DER FARANG Ungarns Opposition tritt bei Wahl 2022 geschlossen gegen Orban an https://t.co/1I4nnIhwsl vor 8 Stunden