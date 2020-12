27.12.2020 ( vor 16 Stunden )



Im ZDF startet die zweite Staffel von "Das Boot". Eine Krankenpflegerin verschwindet in "Polizeiruf 110" (Das Erste) nach einem Blind Date. In "Kingsman: The Secret Service" (ProSieben) mausert sich ein junger Rüpel zum Geheimagenten. Im ZDF startet die zweite Staffel von "Das Boot". Eine Krankenpflegerin verschwindet in "Polizeiruf 110" (Das Erste) nach einem Blind Date. In "Kingsman: The Secret Service" (ProSieben) mausert sich ein junger Rüpel zum Geheimagenten. 👓 Vollständige Meldung