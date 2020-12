31.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Humanoide Roboter erwärmen unser Herz, so wie es schon der "Star Wars"-Sympath C-3PO getan hat, in dessen goldener Hülle allerdings ein Mensch steckte. Die Gang von Boston Dynamics kommt mittlerweile alleine klar und wagt sich zum Jahresende auf den Dancefloor. Humanoide Roboter erwärmen unser Herz, so wie es schon der "Star Wars"-Sympath C-3PO getan hat, in dessen goldener Hülle allerdings ein Mensch steckte. Die Gang von Boston Dynamics kommt mittlerweile alleine klar und wagt sich zum Jahresende auf den Dancefloor. 👓 Vollständige Meldung