Alibaba-Gründer: Wo ist Jack Ma? Der chinesische Multimilliardär ist von der Bildfläche verschwunden, sein Firmenimperium droht vom Regime zerschlagen zu werden.

Basler Zeitung vor 5 Tagen - Top DiePresse.com Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Wo ist der reichste Mann Chinas? : Was Jack Ma an Afrikas Version von „Höhle der Löwen“ begeistert Alle suchen Jack Ma. Er gilt als verschwunden, seit er nicht zur Aufzeichnung einer TV-Show erschien. Aber warum sitzt eigentlich Chinas reichster Mann in der...

wiwo.de vor 1 Woche - Politik