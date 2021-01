Gerda Blümchen RT @JoanaCotar: Waren die Faxgeräte kaputt oder gab es keine Brieftauben mehr? Was funktioniert in diesem Land eigentlich außer der Asylind… vor 29 Sekunden Markus Hätinen 🙈🙈🙈🙈 #Staatsversagen läuft „Technische Probleme“: Auszahlung der Novemberhilfen verzögert sich wegen einer Peinlich… https://t.co/QU2BAyAYsU vor 42 Sekunden guenstig-leben-bauen RT @JoanaCotar: Waren die Faxgeräte kaputt oder gab es keine Brieftauben mehr? Was funktioniert in diesem Land eigentlich außer der Asylind… vor 55 Sekunden TomLie RT @JoanaCotar: Waren die Faxgeräte kaputt oder gab es keine Brieftauben mehr? Was funktioniert in diesem Land eigentlich außer der Asylind… vor 2 Minuten Matthias Keidel RT @Wissing: Die #Novemberhilfen der #Bundesregierung sollten die Wirtschaft stabilisieren. Wer aber Hilfen für November verspricht und im… vor 3 Minuten Cornelia Lindberg 🇪🇺 Es ist ein Skandal, dass die #Novemberhilfen nach großen Versprechungen immer noch nicht ausgezahlt sind! Wer ist e… https://t.co/AzayWPmilX vor 6 Minuten