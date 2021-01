19.01.2021 ( vor 19 Stunden )



Neue Regierung - alter Kurs? Die künftige US-Administration will gegenüber Neue Regierung - alter Kurs? Die künftige US-Administration will gegenüber China in Handelsfragen hart bleiben. Das sagt die künftige Finanzministerin Yellen und kündigt an, sämtliche Mittel einzusetzen. Anders als unter Trump sollen die Verbündeten aber eingebunden werden. 👓 Vollständige Meldung