22.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Ein guter Kaffee in der Sonne und dazu ein Eis: So sieht für viele Menschen der Frühlingsanfang aus. Doch in diesem Jahr ist es anders. "Das ist nicht der Saisonbeginn, den man gewohnt ist", sagen auch die Eishersteller. Ein guter Kaffee in der Sonne und dazu ein Eis: So sieht für viele Menschen der Frühlingsanfang aus. Doch in diesem Jahr ist es anders. "Das ist nicht der Saisonbeginn, den man gewohnt ist", sagen auch die Eishersteller. 👓 Vollständige Meldung