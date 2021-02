24.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Wie kommen Bürger mit Freiheitsbeschränkungen in der Pandemie klar? Sehr unterschiedlich, so eine Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. 👓 Vollständige Meldung