12.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Die Warn-App des Bundes taugt nicht, um weitere Öffnungsschritte zu begleiten. Die Politik will eine oder mehrere neue Systeme einführen. Diverse Anbieter konkurrieren miteinander. Doch die bekannte Luca-App gerät in die Kritik – und die Gesundheitsämter sind bereits überfordert. Die Warn-App des Bundes taugt nicht, um weitere Öffnungsschritte zu begleiten. Die Politik will eine oder mehrere neue Systeme einführen. Diverse Anbieter konkurrieren miteinander. Doch die bekannte Luca-App gerät in die Kritik – und die Gesundheitsämter sind bereits überfordert. 👓 Vollständige Meldung