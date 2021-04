Quelle: DPA - EMEA - vor 2 Tagen



Sprunghafter Anstieg bei Corona-Impfungen in Deutschland 01:04 Berlin 09.04.2021: Nach dem Einstieg der Hausärzte hat sich die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft erhöht. So wurden am Mittwoch rund 656 000 Dosen verabreicht - 290 000 mehr als am Vortag. Das geht aus der täglichen Impfstatistik des Robert Koch-Instituts hervor. Am Mittwoch...