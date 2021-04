Neptun Geringe Wirkung, großer Schaden? Ökonomen zweifeln am Sinn von Lockdowns https://t.co/FCWa8PgYjT -- Empfohlen von… https://t.co/JculqDSpxf vor 3 Minuten Gabriele Friebe Wir leben in einem Land, wo die Wahrheit solange verbogen wird, bis sie politisch korrekt ist. Das ist mE der Anfan… https://t.co/m5YUzrfGYK vor 4 Minuten Andreas RT @Kricke1905: Fehlerhafte Rechenmodelle: Geringe Wirkung, großer Schaden? Ökonomen zweifeln am Sinn von #Lockdowns https://t.co/XVolO5MZo… vor 4 Minuten Wolfgang AC RT @EarlGre20641024: Fehlerhafte Rechenmodelle: Geringe Wirkung, großer Schaden? Ökonomen zweifeln am Sinn von Lockdowns https://t.co/msVW6… vor 5 Minuten Anne Bruns RT @GuntherSchnabl: Fehlerhafte Rechenmodelle: Geringe Wirkung, großer Schaden? Ökonomen zweifeln am Sinn von Lockdowns https://t.co/AFpPo… vor 7 Minuten Elke_Sophia RT @Kricke1905: Fehlerhafte Rechenmodelle: Geringe Wirkung, großer Schaden? Ökonomen zweifeln am Sinn von #Lockdowns https://t.co/XVolO5MZo… vor 10 Minuten