28.05.2021 ( vor 2 Stunden )



Er wurde nur 46 Jahre alt: Henrik Enderlein ist an Krebs gestorben. Der Ökonom und ehemalige Präsident der Hertie School of Governance war ein Verfechter der europäischen Idee. Er wurde nur 46 Jahre alt: Henrik Enderlein ist an Krebs gestorben. Der Ökonom und ehemalige Präsident der Hertie School of Governance war ein Verfechter der europäischen Idee. 👓 Vollständige Meldung