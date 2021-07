1.238 KM BIS ZUM ZELLER SEE: DAS WAREN DIE 10. RED BULL X-ALPS Zell am See-Kaprun: Zell am See-Kaprun (ots) - Die Red Bull X-Alps, der härteste Gleitschirm-Wettkampf der Welt, ging am Freitag, 2. Juli 2021, um 11:30 Uhr mit...

Presseportal vor 1 Woche - Pressemitteilungen