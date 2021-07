WirtschaftsWoche Die Neuzulassungen von E-Autos steigen stark an. Dennoch haben viele Bundesbürger noch Bedenken. Abschreckend wirke… https://t.co/RB76h0PU5d vor 59 Minuten Heiko Stubner HB: Umfrage - Für gut ein Viertel kommt Anschaffung von E-Auto in Betracht. Die Neuzulassungen von E-Autos steigen… https://t.co/ATLqEU6Vz3 vor 3 Stunden Frank Rettig Und es werden mit jedem #Elektroauto in der Nachbarschaft mehr. - https://t.co/0njgFOAy89 vor 4 Stunden inforadio Für die Zukunft setzen die Deutschen laut der Umfrage vor allem auf die #Elektromobilität. Über 60% der Befragten g… https://t.co/kNHC8LW3Wq vor 6 Stunden