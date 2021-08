19.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Der deutsche Atommüll in La Hague soll nun doch pünktlich bis Ende 2024 in die Bundesrepublik überführt werden. Dafür zahlen Energiekonzerne dem französischen Unternehmen Orano mehr als eine Milliarde Euro.