Marx sieht in Vatikan-Dokument Stärkung für "Synodalen Weg" Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sieht in dem am Dienstag veröffentlichten Vatikan-Dokument zur Vorbereitung einer Bischofssynode eine Stärkung für den...

t-online.de vor 1 Tag - Deutschland





Individuelle Mobilität der Zukunft – Automesse mit neuem Konzept Die IAA präsentiert sich in neuem Gewand. Nun heißt es weg von der reinen Automesse, hin zur individuellen Mobilität der Zukunft. Der Fokus liegt also nicht...

Welt Online vor 2 Tagen - Wirtschaft