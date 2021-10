Ayse Orawa-Chebli Flughafen Frankfurt-Hahn ist pleite https://t.co/R2CfGQDn4K Über @updayDE gesendet vor 50 Minuten patty RT @derspiegel: Vor der Coronakrise war #FrankfurtHahn nach eigenen Angaben der zehntgrößte Passagierflughafen in Deutschland – jetzt ist d… vor 54 Minuten Jiří Kalvoda RT @berlinfunkturm: Artikel: Flughafen Frankfurt-Hahn ist pleite Flughafen Frankfurt-Hahn ist pleite https://t.co/lsENyEWVxy Über @updayD… vor 1 Stunde CIOwirtschaft Regional-Airport gibt auf: Flughafen Frankfurt-Hahn meldet Insolvenz an https://t.co/nzovnkMZQn https://t.co/YCTl1dtZGp vor 1 Stunde aeroTELEGRAPH Update zum Airport #Hahn: "Der Betrieb des Flughafens Frankfurt-Hahn läuft in vollem Umfang weiter, der Flugverkehr… https://t.co/9peyu6DgPF vor 1 Stunde Walter RT @berlinfunkturm: Artikel: Flughafen Frankfurt-Hahn ist pleite Flughafen Frankfurt-Hahn ist pleite https://t.co/lsENyEWVxy Über @updayD… vor 1 Stunde