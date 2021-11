19.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Monatelang waren Restaurants und Geschäfte in der Monatelang waren Restaurants und Geschäfte in der Pandemie bereits geschlossen. Wo sind die Mitarbeiter gelandet, die in dieser Zeit arbeitslos wurden? Arbeitsmarktforscher haben das nun untersucht. 👓 Vollständige Meldung