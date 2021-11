23.11.2021 ( vor 1 Tag )



Der Chef von AstraZeneca macht mit steilen Thesen auf sich aufmerksam: In Großbritannien gebe es anders als in der EU kaum Tote, weil London auf den besseren Impfstoff gesetzt habe. Forscher bezweifeln das.