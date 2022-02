Deutschland: Inflation bei 4,9 Prozent

Franz Haid RT @AndersonAfDMdEP: 🇩🇪|Wegen der hohen #Inflation fordert Bundesbank-Chef Nagel die #EZB zum Handeln auf. Sollte es bis März keine Zinsen… vor 1 Stunde SchwarzeHexe RT @AndersonAfDMdEP: 🇩🇪|Wegen der hohen #Inflation fordert Bundesbank-Chef Nagel die #EZB zum Handeln auf. Sollte es bis März keine Zinsen… vor 1 Stunde HandelsblattFinanzen Der Preisdruck in der deutschen Volkswirtschaft bleibt auf hohem Niveau. Das Statistische Bundesamt bestätigt die e… https://t.co/TQW21n2DYO vor 3 Stunden Heiko Stubner BILD: Energiepreis-Schock! Heizöl jetzt 51,9 Prozent teurer. Die Energiekosten sind explodiert – und halten die Inf… https://t.co/NpMaBh5r4M vor 3 Stunden Volksstimme Prognose: Inflation in Eurostaaten 2022 höher als erwartet https://t.co/HMlJ2TaHOx https://t.co/XcncXkbSXI vor 7 Stunden Thomas Vierhaus Der #Inflationsdruck in #Deutschland hat zwar im Januar durch den sogenannten Basiseffekt etwas nachgelassen, bleib… https://t.co/N4UQqu5q1i vor 11 Stunden