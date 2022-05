Zurück in die Ukraine - „Wir sind bereit zu kämpfen“: Nach ESC-Sieg zieht Kalush Orchestra in den Krieg Wenige Tage vor dem Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine, erfuhr die Band Kalush Orchestra von ihrer Teilnahme beim Eurovision Song Contest. Am...

Focus Online vor 6 Tagen - Kultur





Premier League: Harry Kane und Son Heung-min schießen Tottenham Hotspur zum Sieg gegen den FC Arsenal Im North London Derby geht es immer um Prestige – diesmal aber auch um die Königsklasse: Weil Tottenham den Rivalen Arsenal in Überzahl deutlich besiegte,...

Spiegel vor 1 Woche - Top