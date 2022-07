16.07.2022 ( vor 5 Stunden )



Der Euro war in dieser Woche erstmals seit 20 Jahren nur noch einen Der Euro war in dieser Woche erstmals seit 20 Jahren nur noch einen Dollar wert. Was bedeutet die Euro-Schwäche für Wirtschaft und Anleger? Darüber diskutiert Raimund Brichta mit Kemal Bagci von der BNP Paribas und Julia Lorenz von der Vermögensberatung Paramus. 👓 Vollständige Meldung